Кровавый день влюбленных: владивостокцы стали свидетелями страшного ДТП

В каком состоянии водители, неизвестно.Фото: instagram.com/dps.control__

День влюбленных начался для владивостокцев с ужасной новости. В центре приморской столицы произошло страшное ДТП. О пострадавших и погибших ничего неизвестно. Информацию разместили в социальных сетях.

В Инстаграме появились пугающие кадры аварии. На дороге стоит фура, а недалеко от нее автомобиль, которому в ДТП досталось больше всего. Машина разбилась всмятку, от двери ничего не осталось, передняя часть также повреждена. В этот автомобиль упирается легковушка, но является ли она участником аварии - пока неясно.

Можно заметить, что из-под фуры по дороге растекается красная жизнь. Неизвестно, течет это кровь или нет, но зрелище в любом случае пугающее.

Пока не ясно, по чьей вине произошла авария. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу УМВД и ГИБДД для выяснения подробностей.

Из-под фуры по дороге течет красная жидкость Фото: instagram.com/dps.control__

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