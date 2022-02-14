Алена Диянова споет Леди Макбет в Мариинском театре в Петербурге

Звезда приморской оперы едет выступать в питерскую Мариинку. Фото: Геннадий ШИШКИН

Солистке оперной труппы Приморской сцены Алене Дияновой (сопрано) предстоит важный дебют в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 18 февраля она впервые на Исторической сцене театра выйдет в сложнейшей партии Леди Макбет в опере Джузеппе Верди «Макбет». Ее партнерами в спектакле станут блестящие певцы: Ариунбаатар Ганбаатар (Макбет), Юрий Воробьев (Банко), Гамид Абдулов (Макдуф). За дирижерский пульт встанет Павел Смелков.

Первое выступление в петербургских спектаклях Мариинского театра Алены Дияновой состоялось в ноябре 2017 года. Тогда солистка успешно исполнила партию Сенты в опере «Летучий голландец». Впоследствии Алена неоднократно вновь выступала в этой партии, в том числе в мае 2019 года под управлением Валерия Гергиева на фестивале «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге. В 2018 году она исполняла партию Флории Тоски в опере «Тоска» на Новой сцене Мариинского театра, а также в Центре исполнительских искусств провинции Цзянсу (Нанкин) в Китае на Фестивале Мариинского театра.

На Приморской сцене Мариинского театра певица выходит в титульных сопрановых партиях. Из недавних дебютов – Принцесса Турандот в опере Пуччини «Турандот» и Недда в опере Леонкавалло «Паяцы».

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