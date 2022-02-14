Каток из канализационных вод образовался на улице Карбышева во Владивостоке

Утечка воды из канализации произошла из засоров. Фото: предоставлено КП

Жители Владивостока рассказали о своей проблеме. Дело в том, что возле домов на улице Карбышева течет канализация. Из-за этого на некоторых участках дороги образуется мощная корка льда, которая затрудняет движение.

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» местные жители сообщили, что в районе Карбышева, 34-36, на протяжении всей зимы внизу косогора образуются ледяные стоки. И это настоящая проблема. Кроме неприятного запаха людей беспокоит образовавшийся на дороге лед. Машины буксуют в застывшей зловонной жиже, пешеходы попросту падают.

- На Карбышева, 40, 42 и 44 вообще нарост по колено иногда. Невозможно пройти или проехать.

В понедельник, 14 февраля, возле одного из домов жильцы заметили специалистов, которые что-то откачивали из канализации.

Специалисты "Горканализации" устраняют неполадку. Фото: предоставлено КП

Редакция связалась с пресс-службой «Примводоканала», чтобы узнать, произошла ли какая-нибудь авария в районе этих домов. В ведомстве ответили, что на Карбышева, 40, был засор канализации. Его устраняли на протяжении всей прошлой недели.

- Сотрудники «Горканализации» работают в районе Карбышева, 50. Здесь нашли большой засор. На этом участке специалисты уделили большое внимание сетям водоотведения и их промывке. Вся линия грязная, в ней очень много засоров, поэтому вода и бежала.

Надеемся, что прочистка колодцев поможет решить давнюю проблему местных жителей, хотя бы на время.

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