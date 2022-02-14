На пожаре в придорожном кафе в Приморье обнаружено тело мужчины

Фото: Иван МАКЕЕВ.

По факту пожара в придорожном кафе «Дубрава», расположенном между городом Большой Камень и городом Фокино, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю.

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 14 февраля. В районе 81 километра трассы Владивосток – Находка загорелось придорожное кафе. Когда к месту ЧП прибыли первые подразделения, пламя уже успело охватить одноэтажное деревянное неэксплуатируемое здание гостиничного типа. По данным пресс-служба ГУ МЧС Приморского края, пожар повредил здание на 180 квадратных метров.

К сожалению, после тушения огня спасатели обнаружили в помещении тело погибшего мужчины. На данный момент личность погибшего устанавливается. Также на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета.

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