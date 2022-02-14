Снег в Приморье прекратится только в пятницу - синоптики

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Метеорологи Приморья рассказали, чего стоит ждать от погоды на этой рабочей неделе. По имеющимся данным, снег начнется поздно вечером в понедельник, 14 февраля. Во Владивостоке осадки будут идти два дня, однако во всем регионе снег прекратится только в пятницу. Об этом сообщает портал "Примпогода".

В следующие два дня Приморье окажется во власти фронтальных разделов, которые вызовут снегопады различной интенсивности. Больше всего снега выпадет в южной половине региона. В отдельных районах снег будет сопровождаться сильным ветром и метелям. К четвергу фронты сместятся на восток, и площадь распространения снега, как и интенсивность, уменьшатся.

Синоптики обещают, что уже к пятницы погода наладится - снег закончится, минимальная температура понизится, а дневная повысится на 1-4 градуса.

К слову, «Примавтодор» уже перешел на круглосуточный режим работы, дорожники проверяют состояние спецтехники, запасаются противогололедными материалами и топливом. Как отметил директор компании Алексей Ширшов, все приготовления необходимо закончить до сегодняшнего вечера, к тому же предусмотреть питание для сотрудников на случай перекрытия дорог. Автолюбителей просят быть предельно внимательными на дороге, не превышать скорость и без крайней необходимости не садиться за руль.

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