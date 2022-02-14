Во Владивостоке прекратят вещание некоторые популярные радиостанции

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Радиостанции Владивостока ждет профилактика, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, по данным ведомства, ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), осуществляющая эфирное телерадиовещание в Приморском крае, сообщила о начале плановых профилактических работ на телевизионной передающей станции во Владивостоке. Специалисты не исключают того, что прекратят свое вещание некоторые радиостанции дальневосточной столицы. Среди них:

16 февраля с 09:00 до 14:00 – «Ди ФМ», радио «Монте-Карло», «Русское радио»;

17 февраля с 10:00 до 17:00 – радио «Лемма», радио «Ви-Би-Си».

ФГУП РТРС приносит извинения за доставленные неудобства.

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