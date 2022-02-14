Дорога-дублер может появиться популярном микрорайоне Владивостока

Предполагаемая новая дорога. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Возможность строительства дороги-дублера в микрорайоне Змеинка рассматривают в мэрии. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков. Сейчас профильные специалисты формируют потенциальную трассировку дороги, чтобы приступить к дальнейшему проектированию автомобильной дороги.

Мэр Владивостока пригласил большую команду, чтобы те смогли оценить возможность строительства альтернативной трассы. Дорога появится как еще один дополнительный въезд и выезд на Змеинку.

В планах – заменить уже существующую пешеходную дорожку, которую в народе называют «раздевалка», на автомобильную трассу. Расположен участок между супермаркетом «Зеленый остров» и улицей Зои Космодемьянской.

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