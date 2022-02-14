В Приморье девушка зарезала молодого человека из-за ревности прямо на лестничной площадке

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Жуткая трагедия разыгралась в Приморье в канун Дня всех влюбленных. Девушка нанесла смертельный удар ножом своему молодому человеку. Причина банальна - ревность одного из партнеров. Подробности в материале "Комсомольской правды - Владивосток".

Инцидент случился в одном из домов Уссурийска по улице Горького. Прямо на лестничной клетке там было обнаружено тело 23-летнего парня с ножевым ранением в груди. Подозреваемой в деле об умышленном причинении смерти человеку стала 26-летняя сожительница убитого.

Как предполагает следствие, молодые люди распивали алкоголь. В процессе между ними произошла ссора на почве ревности. Мужчина стал предъявлять претензии своей сожительнице, после чего завязалась драка. Тогда-то девушка и взялась за нож, нанеся им один удар в область грудной клетки сожителя. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемая заключена под стражу.

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