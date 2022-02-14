Самую крутую дорогу во Владивостоке на улице Капитана Шефнера перекрыли из-за непогоды

Власти готовятся к непогоде. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке перекрыли дрогу по улице Капитана Шефнера. Перед крутыми спуском и подъемом в ожидании удара стихии установили бетонные блоки, чтобы у желающих рискнуть не было шансов проехать.

Синоптики отмечают, что снегопад, который начался в столице Приморья вечером, 14 февраля, может закончиться лишь в среду. Разгул непогоды ожидается днем, 15 февраля. Как ранее сообщала "КП-Владивосток", осадки будут сопровождаться штормовым ветром (до 24 метров в секунду).

Автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а пешеходов проявить бдительность. Оперативные службы столицы Приморья работают в режиме повышенной готовности. "Примавтодор" ввел круглосуточные смены для оперативной расчистки магистралей.