Снежный циклон в Приморье «покалечил» десятки человек

Основная причина травм - гололед Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморском крае бушует непогода. Осадки постепенно уменьшаются, однако шквальный ветер и снежный накат на дорогах и тротуарах создают аварии, пешеходы получают травмы на улицах. В краевом минздраве «Комсомольской правде - Владивосток» сообщили, что за помощью из-за последствий циклона обратились 49 человек.

Речь о людях, которые обратились к врачам за последние сутки. Специалисты уточнили, что всем пострадавшим оказана помощь.

Напомним, снежный накат на дорогах увеличивает количество аварий. За минувший день в ГИБДД зафиксировали более 40 ДТП, сегодня, как уже писала "Комсомолка", аварии произошли во Владивостоке и Находке.

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