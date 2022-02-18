Жителям Приморья предлагают сертификаты в алкомаркет за доносы

К слову, есть несколько приложений, чтобы определить контрафактный алкоголь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Своеобразное поощрение придумали в минпромторге Приморья для борьбы с нелегальным алкоголем. Жители за достоверную информацию о местах, где торгуют контрафактным спиртным, могут получить сертификаты на 3000 рублей в алкомаркетах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Первым партнером акции является сеть алкомаркетов “Дилан”, в скором времени ожидаем еще одного партнера – “Винлаб”, ведутся переговоры с другими торговыми сетями, – пояснил начальник контрольного отдела краевого минпромторга Владимир Домышев.

Стоит подчеркнуть, наградой за "донос" расплатиться можно за все в алкомаркете, кроме табачной продукции и алкоголя. В пресс-службе подчеркнули: опыт других регионов говорит о том, что поощрение за информацию о точках-нелегалах - действенный способ борьбы с контрафактом.

У каждого партнера акции будет свой колл-центр - именно туда должен обратиться житель, если знает магазин, торгующий нелегальным спиртным. Заявку рассмотрят в течение 15 дней - а заявитель по истечении этого срока получит сертификат в магазин, в колл-центр которого сообщил информацию.

- Телефон колл-центра первого партнера акции: 8-800-301-27-43, телефоны других партнеров будут сообщены дополнительно.

Напомним, в крае активно борются с незаконным алкоголем, в 2022 уже провели несколько рейдов.

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