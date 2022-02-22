Новая победа подшефных РРПК

Дипломы, которые получили ребята. Фото: Русская Рыбопромышленная Компания

Воспитанники коррекционной школы-интерната I вида для глухих и слабослышащих детей (Владивосток), подшефные Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК), стали лауреатами XII Всероссии ского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга».

На конкурс юные мультипликаторы представили два мультфильма, над которыми работали несколько месяцев – «Удивительная встреча с ларгой» и «Тайна минтая».

Мультфильм «Тайна минтая» – полноценная анимационная работа, которая рассказывает о пользе дикой морской рыбы – минтае. Ее сюжет воспроизвел детский морской комикс «Тайна минтая», выпущенный Русской Рыбопромышленной Компанией. За этот мультфильм ребята получили Диплом лауреата 3 степени. Второй мультфильм – «Удивительная встреча с ларгой» – показал многообразие морской фауны и познакомил зрителей с семейством тюленей. Эта работа заняла 1 место в номинации «Мультфильм».

В фестивале принимали участие начинающие кинематографисты и телевизионщики из 59 регионов России. В этом году на участие в конкурсной программе были зарегистрированы около 600 работ. Программой детского кинофестиваля также было предусмотрены образовательные мероприятия. Ребята побывали на мастер-классе московского режиссера Алексея Ясуловича по режиссуре монтажа «Секреты монтажа трейлеров фильмов». А также посетили практикум по подготовке киносценария к питчингу.

Напомним, Русская Рыбопромышленная Компания взяла шефство над воспитанниками коррекционной школы-интерната I вида для глухих и слабослышащих детей в конце 2019 года. При финансовой поддержке компании на базе школы была создана мультипликационная студия, в которой занимаются ребята. Для работы творческой лаборатории РРПК приобрела необходимое оборудование, а также оплачивает работу педагога студии.

В компании считают программы, нацеленные на всестороннее развитие подрастающего поколения и адаптацию в социуме детей с особенностями развития, важным элементом устойчивого развития региона, где РРПК ведет бизнес

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