Полиция Приморья напомнила об ответственности за участие в несанкционированных митингах

Ирина Волк. Фото: пресс-служба МВД России

На фоне напряженной ситуации в России, в интернете стали активизироваться подстрекатели к несанкционированным митингам. Людей, как сообщила Ирина Волк, представитель МВД России, призывают к противозаконным действиям. Правоохранительные органы уверяют, что держат ситуацию под контролем и примут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Информацию процитировали в пресс-службе УМВД Приморья.

В полиции заявили, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Жители, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности.

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