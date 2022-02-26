В Большом Камне просьба жены у мужа меньше пить обернулась убийством

Между супругами завязалась драка Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 февраля в Большом Камне в доме по улице Приморского Комсомола нашли тело 59-летнего мужчины. Следственный комитет задержал 57-летнюю супругу потерпевшего и возбудил уголовное дело по 1 части 105 статьи УК РФ - убийство.

- По версии следствия, между мужем и женой произошел конфликт, возникший на фоне претензий последней о чрезмерном употреблении спиртных напитков потерпевшим. После этого между супругами завязалась драка, в ходе которой женщина нанесла потерпевшему один удар ножом в область грудной клетки, - узнал корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе следственного комитета по Приморскому краю.

От такого сильного удара мужчина скончался прямо на месте. Расследование уголовного дела продолжается.