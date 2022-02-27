По всему Приморью 14 лет разыскивают темноволосую женщину

Фото: primpoisk25

В Приморье 14 лет назад пропала женщина. Людмила Филаткина (женщина жила в поселке Полтавка Октябрьского района) 1979 года рождения, перестала выходить на связь с родными с 2008 года, сообщили в поисковой организации "ПримПоиск":

- Приметы: на вид 43-45 лет, среднего телосложения, волосы темные.

Во что была одета женщина - неизвестно. Единственной зацепкой остается фотография пропавшей. Всех, кто может сообщить информацию о Людмиле, поисковики просят связаться с ОМВД по Октябрьскому району или организацией "ПримПоиск".

8 (42344) 5-89-77 – номер ОМВД России по Октябрьскому району (или 102 – полиция). 8 994 004 41 46; 8 914 721 22 32 – номера волонтеров. Приморцы также могут написать на почту primpoisk25@gmail.com

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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