По всему Приморью 14 лет разыскивают темноволосую женщину

Фото: primpoisk25
В Приморье 14 лет назад пропала женщина. Людмила Филаткина (женщина жила в поселке Полтавка Октябрьского района) 1979 года рождения, перестала выходить на связь с родными с 2008 года, сообщили в поисковой организации "ПримПоиск":
- Приметы: на вид 43-45 лет, среднего телосложения, волосы темные.
Во что была одета женщина - неизвестно. Единственной зацепкой остается фотография пропавшей. Всех, кто может сообщить информацию о Людмиле, поисковики просят связаться с ОМВД по Октябрьскому району или организацией "ПримПоиск".
8 (42344) 5-89-77 – номер ОМВД России по Октябрьскому району (или 102 – полиция). 8 994 004 41 46; 8 914 721 22 32 – номера волонтеров. Приморцы также могут написать на почту primpoisk25@gmail.com
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
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