В Приморье пропала рыжая 13-летняя девочка

Девочка была одета в зеленую куртку и черные джинсы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Ярославском пропала 13-летняя Анастасия Живоглядова. В пятницу, 25 февраля, она ушла из центра содействия семейному устройству детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Больше ее никто не видел, и местонахождение девочки неизвестно. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на подростка.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы рыжие.

Была одета: зеленая куртка, черные джинсы, белые кроссовки с зелеными вставками, розовый шарф.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам: 8(42347) 2-12-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 102 – полиция.

Фотография пропавшей девочки. Фото: instagram.com/primpoisk25

Напомним, что в Приморье ищут женщину, которая пропала в 2008 году. Единственная зацепка - фотография пропавшей.

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