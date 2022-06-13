Выходной в понедельник, 13 июня, отметится в Приморье летней температурой и туманом

Из архива КП.
Фото: Яна АСТАХОВА
Понедельник, 13 июня, будет теплым и без осадков, однако во многих районах Приморья останется густой туман. Ветер южный умеренный, температура в крае в среднем составит от +13 до +30 градусов тепла, сообщили на портале Примпогода.
Во Владивостоке сохранится пелена туманов, особенно у побережий. Во второй половине дня, обещают синоптики, дымка рассеется. Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, в пригороде дойдет до +21 градуса. Ветер умеренный южный, но возможен и сильный.
В Уссурийске без осадков, переменная облачность. Умеренный южный ветер, столбики термометров прогреют воздух до 20 градусов тепла. В Находке практически аналогичная погода, ветер юго-восточный.
Во вторник, 14 июня, гребень антициклона принесет действительно теплую погоду без осадков. В центральных районах края температура поднимется до +31 градуса.
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