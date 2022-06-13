Новые авиарейсы в Хабаровский край стали доступны приморцам

Рейсы откроет единая дальневосточная авиакомпания. Из архива КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Приморья объявили о запуске еще двух рейсов из Международного аэропорта Владивосток. В этот раз пунктом назначения стал Хабаровский край: речь о Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. Полеты будут вести с 28 июня и 2 июля соответственно на лайнерах авиакомпании «Аврора».

Цена, как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», будет начинаться от 3600 рублей в Комсомольск-на-Амуре и обратно. Субботние рейсы в Николаевск-на-Амуре дороже – от 7000 рублей.

В минтрансе Приморья подчеркнули, что это социально-важные рейсы, поэтому дальневосточная авиакомпания (на базе перевозчика «Аврора») будет следить за их проведением.

Как уже писала «КП», кроме вышеназванных социально значимых направлений сейчас из Приморья можно полететь в Советскую Гавань, Читу, Улан-Удэ и Хабаровск. Также в регионе действуют 12 внутрикраевых авиамаршрутов. Перевозки по ним ведет единая дальневосточная авиакомпания по поручению полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Напомним, рейсы в Таиланд могут открыть для приморцев уже осенью 2022 году. Доступны также станут полеты в Мьянму и Вьетнам.

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