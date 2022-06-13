Два маргинала в Приморье решили заработать денег на автобус домой. Вот что из этого вышло

За поступок фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей ФОКИН

В Анучинском районе задержали двух ранее судимых 45-летних мужчин. Причиной стала история, развернувшаяся в селе Таежка: фигуранты решили заработать денег на обратную дорогу в Арсеньев, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД Приморья.

«Жертвой» для маргиналов стал 59-летний мужчина. Пока он стоял на автобусной остановке, злодеи, будучи пьяными, окружили его и вырвали из рук портмоне. Мотив простой: средств на обратный билет у фигурантов не было, другого решения, видимо, не пришло в голову. Когда пострадавший пытался оказать хоть какое-то сопротивление – его просто избили. Найти мужчин не составило труда, в отделе полиции они рассказали все о своих планах: до Таежки добрались на попутках. Об обратной дороге не подумали.

Ущерб в итоге оценили в 20 тысяч рублей. Следователи уже завели уголовное дело по пункту «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Это значит, что за попытку нелегально добыть денег на проезд им грозит до семи лет лишения свободы. Мужчины арестованы.

Напомним, ранее «КП» писала о том, как из-за соседей-аферистов в Приморье пострадал пенсионер.

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