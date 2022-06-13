Соединение десантных кораблей Тихоокеанского флота отметило 77-й День рождения

Военнослужащие ТОФ поднимают флаги на корабле. Фото: ТОФ

В День соединения десантных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) государственные флаги развернули суда «Пересвет», «Ослябя» и «Николай Вилков». У причала на пирсовой зоне состоялся торжественный митинг офицеров штафа и экипажей этих десантных кораблей. По сложившейся традиции военнослужащие празднуют День части 12 июня – в День России.

Всех поздравил капитан 1 ранга Асад Тавкаев, командир соединения. Военнослужащий пожелал морякам успехов в военном деле, а уже отличившимся вручил медали.

Как рассказали в пресс-службе ТОФ, история соединения связана с усилением ТОФ перед войной с империалистической Японией:

– Наименование, состав и место дислокации за прошедшие годы неоднократно менялось, но всегда соединению уделялось одно из важнейших направлений обороны восточных рубежей России по оперативной передислокации Береговых войск ТОФ.

Ранее «КП» писала, что флот провел учения в Тихом океане. Проверяли субмарины, боевые корабли и суда обеспечения.

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