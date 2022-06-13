Ночью во Владивостоке загорелось здание в центре города

Загорелось одно из административных зданий на Суханова. Иллюстрация из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Минувшим вечером 12 июня загорелось офисное здание на Суханова во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе МЧС Приморья, пожарные прибыли уже через четыре минуты.

Дым шел из окон третьего этажа многоэтажного здания. Пожар уничтожил офисную технику, всего выгорело более 6 квадратных метров площади. К счастью, пострадавших и погибших нет. Причины и ущерб от огня устанавливаются. Другие детали пока неизвестны.

– Всего в тушении было задействовано 7 единиц пожарной техники и 33 человека личного состава.

Ранее «КП» писало, что в конце мая огонь объял одно из популярных кафе в городе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.