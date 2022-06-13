Выяснилось, как будет выглядеть приморский музей Тайги, удививший министра юстиции РФ

Музей появится к концу года. Иллюстрация из архива КП. Фото: Олег Укладов

Музей Тайги в Уссурийске распахнет двери в конце 2022 года. Как сообщили в администрации городского округа, осталось только смонтировать кровлю. Специалисты начали благоустраивать прилегающую территорию. Макет того, как будет выглядеть прилегающая территория, опубликовали в Telegram-канале муниципальные власти.

Судя по плану, на территории рассадят множество хвойных. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в музее будет несколько залов: с природными и этнографическими экспозициями. Один из них будет целиком посвящен амурскому тигру.

Стройплощадку 9 июня посетил министр юстиции РФ Константин Чучейко, за проектом он следит с 2021 года. Он отметил, что возведение комплекса идет по плану, однако неторопливость подрядчика удивила чиновника. Напомним, Чучейко возглавляет наблюдательный совет центра «Амурский центр», который поддерживает появление музея и спонсирует. При помощи организации в Уссурийске также появился памятникам сотрудникам охотнадзора (Монумент егерю с тигренком).

Ранее «КП» писала, что музей строят из соснового бруса. Директор центра Сергей Арамилев подтвердил, что многие выставки будут посвящены коренным народам.

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