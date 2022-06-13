День России и 350-летие Петра I отметили на Камчатке

Костюмированный праздник в Петропавловске-Камчатском. Фото: правительство Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском жители и гости города отмечали не только День России, но и 350-летие со дня рождения императора Петра I. Отдыхающие увидели театрализованную постановку, посвященную эпохе правления первого российского императора, отражающую такие важные вехи, как создание регулярной армии, учреждение Сената, реформа административно-территориального устройства в стране. Артисты Камчатской хоровой капеллы имени Е. Морозова исполнили «Преображенский марш» и ряд других композиций, посвященных Петру I, а также гимн России. Для гостей праздника играл военный оркестр.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил жителей Камчатки с главной сцены:

– Этот праздник мы отмечаем уже в 30 раз, и за это время Россия проделала огромный путь развития социальной сферы, укрепления экономики пусть становления нашей державы как суверенного игрока на мировом рынке как независимой страны, которой никто не может навязать свое мнение.

Фото: правительство Камчатского края

По окончании праздничной программы отличившимся горожанам вручили знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне».

Для всех желающих работала детская площадка с различными конкурсами, викторинами и анимацией. Желающие смогли посетить кулинарный дворик «Каравай».

Всего в различных мероприятиях, посвященных празднованию Дня России, на центральной площади Петропавловска-Камчатского, приняло участие порядка девяти тысяч человек.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что на Камчатке появится первая государственная школа серфинга в России.

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