Баннер с бабушкой с красным флагом в Приморье пережил атаку «западных спецслужб»

Фото: Telegram-канал администрации Находкинского ГО

В Находке неизвестные подожгли патриотический билборд с Z-символикой и бабушкой с флагом в руках в ночь на 12 июня. Пострадал баннер, установленный в районе ТЦ «Тихоокеанский», но основная часть щита уцелела.

Композиция «Zащитим родимую», в целом, не пострадала. Виновников еще не нашли, но в администрации Находки сообщили, что подозревают недружественные государства:

– В период проведения специальной военной операции на Украине считаем это провокацией, которая, вероятно, организована по заданию специальных служб враждебных государств. Поэтому администрация Находкинского городского округа окажет всю возможную помощь правоохранительным органам в поиске преступников.

Напомним, бабушка с красным флагом «добралась» до Приморья к преддверию Дня Победы. По всей стране начали появляться арты с пожилой женщиной. Дело в том, что в начале апреля пенсионерка вышла к украинцам, сжимая в руках советское знамя, но те растоптали его.

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