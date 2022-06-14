Ума полный шлем: мотоциклисты в пригороде столицы Приморья взбесили жителей

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал «Виртуальная Находка»

Очевидцы сняли на видео «проказы» мотоциклистов в пригороде Владивостока. Водители «двухколесных» прокатились по виадуку на остановке «Дачная»: в кадр попали двое молодых людей.

Местные при этом утверждают: случай – не редкость. По переходу, говорят очевидцы, могут гонять и группами по четыре мотоцикла. Приморцы в ярости от опрометчивого поступка водителей, мешающего другим:

– И как дорогу перейти?

– Дичь какая-то!

– Переплюнули самокатчиков;

– Ума у них полный шлем, а потом самоликвидируются, – рассказали приморцы в комментариях.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как мотоциклисты устроили шоу на ночной дороге в центре Владивостока.

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