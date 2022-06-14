В Приморье студенты и безработный угнали служебный авто местной администрации

В Приморье студенты угнали машину сельской администрации. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Трое жителей Находки отправятся под суд за хищение чужой машины, которую они заметили на улице. Когда они узнали, что их ищет полиция, то бросили машину в лесу и скрылись.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, в декабре прошлого года трое парней на улице Дзержинского заметили авто марки Toyota Mark II, которую они угнали и спрятали в одном из ремонтных боксов поселка Приисковый, чтобы потом продать ее на запчасти.

Обнаружив пропажу, водитель машины обратился в полицию. Он пояснил, что легковушка служебная и принадлежит администрации села Новицкое Партизанского района. Стражи порядка во время поисков нашли авто в лесном массиве, а затем задержали троих подозреваемых.

Как выяснилось, преступление совершили два 16-летний студента и их безработный приятель. Они рассказали, что когда узнали, что их ищет полиция, то попытались замести следы и бросили Toyota Mark II в безлюдном месте.

За групповую кражу следователи завели уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет колонии.

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