Выяснилось, что жители Приморья брали в кредит этой весной

Кредитование покупок в точках продаж – единственный сегмент на рынке, который упал меньше всего относительно весны 2021 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О том, что этой весной жители Приморья чаще всего брали в кредит, выяснил МТС Банк. Кредитование покупок в точках продаж (POS) – единственный сегмент на рынке, который упал меньше всего относительно весны 2021 года. Большей популярностью пользовались мобильные телефоны и бытовая техника – на эти позиции пришлась почти половина кредитов в торговых сетях.

Повышение ключевой ставки в конце февраля – начале апреля 2022 года привело к падению выдач на рынке потребительского кредитования, для многих новые ставки по ипотеке и кредитам наличными стали заградительными. Единственный сегмент, который сумел избежать значительного падения – это POS-кредиты.

По данным аналитиков МТС Банка, самая популярная категория товаров, на которые приморцы берут кредиты – мобильные телефоны. На них приходится 32,9% всех займов. Средняя сумма кредита составляет 33 800 рублей.

На втором месте бытовая техника – 15,6% от общего количества кредитов. Чаще всего весной 2022 года брали в кредит аудио-, видеотехнику, микроволновые печи и стиральные машины при среднем чеке 35 500 рублей.

Тройку самых популярных товаров, приобретаемых в кредит, замыкают аксессуары: гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и т.п. Их доля составила 13,1%, а средняя стоимость покупки – 14 000 рублей. Далее расположилась компьютерная техника – 8,8% и мебель – 4,2% со средними чеками 42 300 рублей и 65 100 рублей соответственно.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по кредитным продуктам клиентов МТС Банка в Приморского края в марте-мае 2022 года. МТС Банк является лидером на рынке POS-кредитования по объему и количеству выданных кредитов. Весной 2022 года МТС Банк выдал 54,3% от общего количества POS-кредитов.

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