Студенты ТГМУ вошли в число победителей Всероссийской олимпиады «Я –профессионал»

Дипломант Кирилл Ивановский. Фото: пресс-служба ТГМУ

Сразу три представителя Тихоокеанского медицинского университета вошли в число дипломантов Всероссийской студенческой олимпиады «Я-профессионал».

Как сообщила проректор университета Ирина Черная, обучающиеся заняли призовые места сразу в двух номинациях.

Так, по направлению «Медико-профилактическое дело» награждены – Рябов Александр Сергеевич – бронзовый медалист; Андросова Дарья Игоревна - победитель олимпиады.

Александр Рябов. Фото: пресс-служба ТГМУ

По направлению «Стоматология» – Ивановский Кирилл Ильич – победитель олимпиады.

«Я – профессионал» является частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», реализация которой началась с указания Президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов:

– Чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что (...) лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а профессиональный рост связан прежде всего с личными деловыми качествами студента.

Дипломантам олимпиады Ассоциацией «Я – профессионал» предоставляется доступ на карьерный портал олимпиады на один сезон, оказывается содействие в подготовке карьерных траекторий, прохождении стажировок, проводятся экскурсии, мастер-классы, карьерные консультации и другие мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию.

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