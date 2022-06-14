Азиаты не отказались от приморских крабов в 2022 году

Из архива КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неполный 2022 год рыболовные предприятия Приморья выловили более 10 тонн краба. Основной экспортер – республика Корея – не отказался от приема продукции, несмотря на санкционное давление. Солидная часть добычи также отправляется в Китай.

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, квоты планируют освоить в полном объеме, промысел не остановился. На 1 июня объем выловленного краба составил 37% от квоты.

В рамках импортозамещения суда-краболовы строят АО «Находкинский СРЗ», АО «Восточная верфь». Планируется, что под инвестквоты возведут 16 кораблей этого назначения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» разбиралась, повлияют ли санкции на производство крабовых палочек в Приморье.

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