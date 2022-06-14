Соглашения о новой школе в Уссурийске и чартерных перелетах подпишут на ПМЭФ

Диалог коснется принципов клиентоцентричности при подготовке проектов сотрудничества бизнеса и государства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказали в правительстве Приморья, основной упор на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет сделан на поиске инвесторов и государственно-частном партнерстве. Так делегаты края подпишут соглашение о постройке школы на 1100 мест в Уссурийске с ООО «ПроШкола».

В том числе в Петербурге обсудят совместный проект Приморья и АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства». Диалог коснется принципов клиентоцентричности при подготовке проектов сотрудничества бизнеса и государства.

– Мы станем пилотным регионом по внедрению данного проекта, для нас это хороший опыт выйти на новый уровень развития механизма ГЧП, – подчеркнул глава Минэкономразвития Приморского края Андрей Блохин.

Также ПМЭФ ознаменуется для региона заключением трехстороннего договора с ООО «ТТ-Трэвел» и Ростуризмом. Он коснется организации новых чартерных рейсов.

В краевом правительстве отмечают, что участие в форуме позволяет продвигать Приморье на федеральном и международном уровнях. Среди остальных проектов, которые подготовили для демонстрации на ПМЭФ: туристическое, промышленные и медицинские объекты, промышленности и здравоохранения стоимостью от 20 миллионов до 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, недавно «Комсомольская правда» выяснила, что Инвестагентство представит на ПМЭФ девять проектов, восемь из которых уже реализуют в разных уголках Приморья: многопрофильный центр в Спасске-Дальнем, винодельческий комплекс в Партизанском ГО, комплекс по утилизации и переработке отходов на территории ТОР «Надеждинский», центр зимних видов спорта, комплекс по производству кормов для рыб и домашних животных и другие.

Также руководитель проекта «Киберателье и креативные предприятия Приморья» Наталья Карпова рассказала, что центр «Мой бизнес» представит цифровую ИТ-платформу «Киберателье» на Петербургском международном экономическом форуме. Пользователи площадки смогут с ее помощью использовать специальные аватары, создавать дизайнерские решения. Потребителю останется только заказать готовую разработку из экоматериалов, а при необходимости дополнить ее.

В мае «Комсомольская правда» узнала, что на 25-й Петербургский международный экономический форум от Приморья отправятся губернатор края Олег Кожемяко, председатель правительства региона Вера Щербина. Также в предварительный список попали зампред правительства в области промышленности и торговли Николай Стецко, заместитель министра экономразвития Владимир Зирченко, директор агентства по туризму Арсений Крепский и другие делегаты.

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