Президент Украины потребовал от мэров городов США разорвать побратимство с Владивостоком

Ранее в Джуно отказались разорвать побратимство. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рино, городе на западе Невады в США, произошла большая конференция мэров США. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на ней дистанционно: он раскритиковал Чикаго, Портленд, Сан-Диего и Сан-Хосе, а также город Джуна на Аляске. Гнев главы был направлен на муниципальные власти, не разорвавшие побратимские отношения с городами России, включая Владивосток. Слова Зеленского привела американская газета NY Times:

– Что вы можете получить от этих связей? Наверное, ничего.

Пресс-секретаря мэра Сан-Диего Кортни Питтам спросили о контактах с Владивостоком (города являются побратимами), после чего она деликатно заявила, что визита в столицу Приморья не было и не планируется.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об отношениях портовой столицы с Джуно (штат Аляска). Побратимство в администрации города разорвать отказались, однако отправили мэру Владивостока письмо с требованием осудить спецоперацию на Украине. Правда, сообщение затерялось и вообще пришло не тому мэру: об этом в отдельном материале «Комсомолки».

В марте власти Чикаго разорвали побратимство с Москвой. В Портленде (у этого города связь с Хабаровском) официальные лица сослались на заявление Sister Cities International, призывающее города не разрывать связи со своими российскими партнерами.

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