Во Владивостоке задержали мужчину, душившего подростка-наездницу хлыстом

В пресс-службе УМВД Приморья рассказали подробности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В полиции прокомментировали скандал, произошедший в парке Минного городка во Владивостоке накануне, 13 июня. Мужчиной, который напал на 15-летнюю всадницу на конюшне, оказался 22-летний парень восточной внешности. Известно, что с лошадьми он никак не связан.

По предварительным данным пресс-службы краевого УМВД, конфликт произошел из-за словесной перепалки. Об этом «КП» писала: по словам очевидцев, хулиган пытался потрогать лощадь подростка, на что пострадавшая сделала замечание, но парень ответил бранью. Тогда завязалась драка. Дебошир попытался скрыться, но его нашли и скрутили.

– Несовершеннолетней выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью, – уточнили в пресс-службе.

Материалы переданы в СУ СК Приморья. Редакция сообщит, стал ли мужчина фигурантом уголовного дела.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» узнала об ужасной истории от читателя. Девушки, ставшие свидетелями зверства, пережили большой стресс.

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