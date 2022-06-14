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14 июня 2022 7:13

Пообещал отправить в горячую точку и «кинул»: липовый сотрудник спецслужб снова обманул жителя Владивостока

Ветеран из Приморья заплатил за отправку на спецоперацию, но аферист скрылся с его деньгами
Марк КАПУСТИН
Липовый сотрудник спецслужб обманул еще одного военного пенсионера во Владивостоке, который перевел ему деньги за обещанные услуги.

Липовый сотрудник спецслужб обманул еще одного военного пенсионера во Владивостоке, который перевел ему деньги за обещанные услуги.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприимчивый мошенник обманул еще одного жителя Владивостока, который хотел попасть в горячую точку. Объявление о своих услугах мужчина опубликовал на сайте объявлений.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», что очередной жертвой афериста стал 53-летний военный пенсионер, который в социальных сетях случайно познакомился с неким Дмитрием. Автор поста указал, что может помочь с отправкой в зону спецоперации за небольшую плату.

Когда житель Владивостока позвонил по указанному номеру, то автор объявления представился ему сотрудником спецслужб. Он рассказал, что у него серьезные связи и он без труда поможет оформить любые документы. За свои услуги он попросил перевести ему аванс, на что клиент согласился.

Мужчина отправил 5 тысяч рублей и перезвонил Дмитрию, но тот якобы не получал деньги. Он заявил, что бесплатно работать не будет и отключил телефон. Военный пенсионер понял, что нарвался на мошенника, поэтому обратился в полицию. Уже в отделении мужчина узнал, что он далеко не единственный, кто попался на удочку этого афериста.

Кто-то также переводил ему деньги после разговора по телефону, а другие расставались с наличными уже при личной встрече.

Как ранее уже сообщала «КП – Владивосток», 46-летний мужчина, который в сети случайно познакомился с неким Дмитрием, два раза встречался с ним в центре Владивостока и передал ему 15 тысяч рублей за обещанные услуги, которых так и не получил. Другой житель Владивостока стал жертвой мошенника в кафе китайской кухни, где также отдал ему деньги и был обманут.

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