Пообещал отправить в горячую точку и «кинул»: липовый сотрудник спецслужб снова обманул жителя Владивостока

Липовый сотрудник спецслужб обманул еще одного военного пенсионера во Владивостоке, который перевел ему деньги за обещанные услуги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприимчивый мошенник обманул еще одного жителя Владивостока, который хотел попасть в горячую точку. Объявление о своих услугах мужчина опубликовал на сайте объявлений.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», что очередной жертвой афериста стал 53-летний военный пенсионер, который в социальных сетях случайно познакомился с неким Дмитрием. Автор поста указал, что может помочь с отправкой в зону спецоперации за небольшую плату.

Когда житель Владивостока позвонил по указанному номеру, то автор объявления представился ему сотрудником спецслужб. Он рассказал, что у него серьезные связи и он без труда поможет оформить любые документы. За свои услуги он попросил перевести ему аванс, на что клиент согласился.

Мужчина отправил 5 тысяч рублей и перезвонил Дмитрию, но тот якобы не получал деньги. Он заявил, что бесплатно работать не будет и отключил телефон. Военный пенсионер понял, что нарвался на мошенника, поэтому обратился в полицию. Уже в отделении мужчина узнал, что он далеко не единственный, кто попался на удочку этого афериста.

Кто-то также переводил ему деньги после разговора по телефону, а другие расставались с наличными уже при личной встрече.

Как ранее уже сообщала «КП – Владивосток», 46-летний мужчина, который в сети случайно познакомился с неким Дмитрием, два раза встречался с ним в центре Владивостока и передал ему 15 тысяч рублей за обещанные услуги, которых так и не получил. Другой житель Владивостока стал жертвой мошенника в кафе китайской кухни, где также отдал ему деньги и был обманут.

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