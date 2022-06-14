Житель Владивостока решил отомстить бывшей супруге и поджег ее авто

Житель Владивостока сжег машину бывшей жены из-за обид. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ленинском районе Владивостока предстал мужчину, которого обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества. По версии следствия, он поджег автомобиль и скрылся.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, еще в сентябре прошлого года подозреваемый из-за неприязненных отношений к бывшей супруге решил сжечь ее машину. Ночью он подпалил припаркованную во дворе легковушку и убежал. Во время возникшего пожара пламя перекинулось и на стоящий рядом автомобиль, который успели потушить пожарные. Общий ущерб превысил 800 тысяч рублей.

Оперативники просмотрели уличные камеры наблюдения и вскоре задержали 51-летнего жителя Владивостока, который сознался в поджоге. По его словам, на преступление его толкнуло чувство мести.

Следователи завели на мужчину уголовное дело, а суд назначил ему год и шесть месяцев условно с испытательным сроком. Причиненный пострадавшим ущерб он частично возместил.

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