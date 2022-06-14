Больше 600 человек посетили первый иммерсивный фестиваль во Владивостоке

Люди посетили около 14 различных площадок.
Фото: предоставлено организаторами
Первый иммерсивный фестиваль в приморской столице за два дня посетили больше 620 человек. Всего было 14 площадок, на которых жители и гости Владивостока выходили на море под парусом, занимались йогой и спортом, слушали живую музыку на закате, танцевали и учились бачате (музыкальный стиль и танец Доминиканской Республики – прим. ред.), и все это в наушниках.
Гости смогли выйти в море под парусом.
Фото: предоставлено организаторами
– У всего в этом мире есть свой голос. Мы хотели, чтобы каждый наш гость, погрузился в себя, свои ощущения и впечатления, открыл уже привычное, заново. И у нас получилось! Об этом говорят отзывы, которые мы без перебоя получали два дня и получаем до сих пор, – поделился руководитель проекта «Голос внутри» Иван Матюшкин.
Команда «Голос внутри» четвертый год реализует иммерсивные проекты во Владивостоке: концерты, прогулки в формате театрализованных экскурсий о Владивостоке. Люди не просто становятся гостями события, а его непосредственными участниками.
Занятия йогой.
Фото: предоставлено организаторами
Основой фестиваля стали беспроводные наушники, которые помогали еще больше погрузится в происходящее. Стоит отметить, что на реализацию мероприятия команда проекта выиграла грант президентского фонда культурных инициатив.
Подробнее о том, как проходил фестиваль, можно прочитать в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Во время фестиваля приморцы учились танцевать.
Фото: предоставлено организаторами
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