Константин Шестаков представил архитекторам стратегию развития города «Владивосток-2050»

Мы стремимся к тому, чтобы Владивосток стал центром экономики всего Дальнего Востока, – Константин Шестаков. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Во Владивосток приехали 35 практикующих специалистов в области архитектуры из Екатеринбурга, Калининграда, Ижевска и других городов России. В течение недели они будут знакомиться с проектами благоустройства городской среды и обменяются опытом с местными экспертами. В связи с этим мэр города Константин Шестаков представил стратегию пространственного развития города «Владивосток-2050».

Участники образовательной программы Архитекторы.рф. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Дело в том, что на прошлой неделе стартовал региональный модуль офлайн-обучения программы профессионального развития архитекторов, градостроителей, проектировщиков, государственных и муниципальных служащих Архитекторы.рф. Глава столицы Дальнего Востока рассказал основную цель стратегии пространственного развития. Важно создать комфортную городскую среду, в которой каждый будет иметь возможность для самореализации, рабочие места с высокой заработной платой и современная система образования.

– Мы стремимся к тому, чтобы Владивосток стал центром экономики всего Дальнего Востока с высоким качеством жизни, развитой инфраструктурой и услугами столичного уровня. Именно таким видят город в будущем его жители, – отметил Константин Шестаков.

Для того чтобы достичь поставленных целей, планируется создать Владивостокскую агломерацию, куда войдут следующие города: Владивосток, Артем и Большой Камень. А также Надеждинский и Шкотовский районы. Это позволит к 2030 году создать 530 тысяч рабочих мест, увеличить целевой показатель валового городского продукта до 1,3 трлн рублей, повысить поток туристов до 10 млн человек в год.

Особое внимание в стратегии «Владивосток-2050» уделено развитию общественного транспорта, комплексной застройке территорий, благоустройству общественных пространств. В частности, речь идет о воссоздании исторического центра и единой набережной вдоль Амурского залива, завершении строительства музейного комплекса на Орлиной сопке, а также о развитии острова Русский.

Отметим, что Архитекторы.рф – бесплатная лидерская программа профессионального развития, сфокусированная на раскрытии потенциала российских специалистов в области архитектуры, градостроительства, государственного и муниципального управления. Реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и Правительства России с 2018 года.

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