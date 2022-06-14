В среду, 14 июня, в Приморье потеплеет до 29 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В ближайшие сутки существенных осадков в Приморье не ожидается. Об этом сообщает портал «Примпогода». По данным синоптиков, ядро антициклона с Охотского моря переместится в Тихий океан, атмосферное давление над Приморьем начнет падать. Атмосферные фронты, приблизившиеся с запада повлияют на температуру.

Как говорят метеорологи, в большинстве районов края увеличится облачность, ночное выхолаживание уменьшится, но и дневной прогрев тоже. Минимальные температуры, конечно, повысятся на 1-2 градуса.

Температурный максимум в этот день – от 15 до 23 градусов тепла, в центральных районах из-за того, что облаков гораздо меньше, воздух прогреется аж до 29°С.

Во Владивостоке в среду, 14 июня, днем гребень охотского антициклона ослабеет, потеплеет до +14...+18°С.

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