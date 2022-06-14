В Приморье завершились поиски подростка, который пропал еще в конце мая

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Приморском крае завершены поиски Владислава С. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщили волонтеры «Примпоиска». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Напомним, что 15-летнего Влада искали более десяти дней – пропал он еще 30 мая. Подросток просто ушел из дома в Большом Камне, и больше о нем никто ничего не слышал. Волонтеры распространили ориентировки через свои группы в Сетях, чтобы мальчик поскорее нашелся.

В понедельник, 13 июня, стало известно, что школьник найден. О том, где был ребенок, и при каких обстоятельствах его обнаружили, волонтеры, как принято не распространяются. Лишь только короткое и долгожданное: «Найден! Жив!».

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