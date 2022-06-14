Семилетний мальчик на самокате попал под колеса неизвестной машины во Владивостоке

Фото: алексей БУЛАТОВ.

Авария с участием ребенка произошла во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Водитель с места ДТП скрылся, а мальчик получил травмы. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось на Нерчинской,7. Водитель двигался на авто со стороны восьмого подъезда к первому, когда совершил наезд на семилетнего мальчика, катавшегося на самокате на придомовой территории. Личность водителя пока неизвестна, потому что с места ДТП он сразу же скрылся. Теперь его разыскивает полиция.

Схема ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве сообщили, что ребенок получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.

- Очевидцев ДТП, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия или имеющих запись видеорегистратора, полиция просит обращаться по телефонам:8(423)231 09 08, 249 09 21, 249 09 21, 249 08 56, - уточнили в УМВД.

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