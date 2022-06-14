Четыре пассажира пострадали в аварии с автобусом и малолитражкой в Приморье

Фото: Аца КОШТЭ.

Авария с участием микроавтобуса и малолитражки произошла в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. По имеющимся данным, пострадали четыре человека, трое из которых дети. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в поселке Трудовое. 37-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Noah, двигался со стороны Муссонной в сторону Курчатова. В какой-то момент он потерял управление автобусом и сначала вылетел на «встречку», а после – столкнулся с припаркованной малолитражкой Nissan March.

Схема ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В момент столкновения в машине помимо водителя находились еще и пассажиры. В ведомстве уточнили, что пострадали четыре человека, трое из них – дети. Самому маленькому участнику движения годик, остальным – 40, 10 и 9 лет.

По факту ДТП специалисты возбудили административные дела – нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. Теперь предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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