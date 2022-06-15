Небольшие дожди при температуре воздуха +30°C ожидаются в Приморье

Дождь во Владивостоке начнется во второй половине дня. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 15 июня, на юге Приморья пройдут небольшие дожди. На севере осадки не ожидаются. Ветер южный умеренный, воздух прогреется до +14…+30°C.

Во Владивостоке облачно, слабая морось, которая во второй половине дня перерастет в небольшой дождь. Ветер умеренный восточных и юго-восточных направлений. Столбики термометров поднимутся до +13…+15°C, в пригороде до +21.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер южный умеренный. Воздух прогреется до +20…+22°C.

В Находке облачно, небольшой дождь ожидается во второй половине дня. Ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха поднимутся до +18…+20°C.

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