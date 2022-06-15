Повеселились? Скандалистки, снявшие на видео свой ужасный поступок во Владивостоке, получили по заслугам

Девушки просили денег после вопиющего случая. Фото: соцсети

Полиция Владивостока обрисовала детали истории о двух девушках скандалистках. В съемной квартире в доме на Некрасовской они выкинули мебель и технику владельца из окна. В УМВД Приморья прокомментировали проступок.

Как стало известно «КП-Владивосток», к ответственности привлекли 33-летнюю жительницу Сахалина. В столицу Приморья она приехала на отдых с подружкой: арендовали квартиру, выпили, и вдруг решили поменять интерьер кардинальным способом. Как писала «КП», девушки выбросили вентилятор, утюг и телевизор. К частью, никто не пострадал.

В отдел полиции доставили обеих, но ущерб будет возмещать только одна из фигуранток. В отношении скандалисток завели административные протоколы за мелкое хулиганство.

Напомним, «КП» выяснила, что девушек выгнали из квартиры, они просили деньги на билеты домой или съем жилья.

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