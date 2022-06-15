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Владивосток15 июня 2022 0:29

Повеселились? Скандалистки, снявшие на видео свой ужасный поступок во Владивостоке, получили по заслугам

Виновницей оказалась уроженка Сахалина
Ростислав САХАЛИНОВ
Девушки просили денег после вопиющего случая. Фото: соцсети

Девушки просили денег после вопиющего случая. Фото: соцсети

Полиция Владивостока обрисовала детали истории о двух девушках скандалистках. В съемной квартире в доме на Некрасовской они выкинули мебель и технику владельца из окна. В УМВД Приморья прокомментировали проступок.

Как стало известно «КП-Владивосток», к ответственности привлекли 33-летнюю жительницу Сахалина. В столицу Приморья она приехала на отдых с подружкой: арендовали квартиру, выпили, и вдруг решили поменять интерьер кардинальным способом. Как писала «КП», девушки выбросили вентилятор, утюг и телевизор. К частью, никто не пострадал.

В отдел полиции доставили обеих, но ущерб будет возмещать только одна из фигуранток. В отношении скандалисток завели административные протоколы за мелкое хулиганство.

Напомним, «КП» выяснила, что девушек выгнали из квартиры, они просили деньги на билеты домой или съем жилья.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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