«Делаем все возможное»: в Приморье ветеринары борются за жизнь осиротевшего по вине человека редкого котенка

Вес малыша всего 0,44 килограмма.

Сюжет «Короля льва» произошел в Фокино в Приморье. Автомобилист сбил дальневосточную лесную кошку и ее котенка, последнего доставили в Центр реабилитации «Тигр». Как выяснилось после ветеринарного осмотра, у него серьезные травмы. Пока нельзя точно сказать, сможет ли кроха с весом 400 граммов выжить.

Как рассказали в Центре, взрослая кошка погибла. Семью из дикой природы доставили бдительные жители, которые нашли животных на дороге. Ветеринары «Тигра» сообщили, что делают все возможное, чтобы спасти выжившего котенка.

Напомним, дальневосточный (амурский) лесной кот – редкое дикое животное, подвид бенгальской кошки. Занесен в Красную книгу Приморья.

Ранее «КП» писала о том, как в Центре «Тигр» выхаживают детенышей косулей, которые по вине человека оказались оторваны от дикой природы.

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