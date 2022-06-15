Жители Приморья угнали со двора машину и попали в аварию

В Приморье угонщики попали в аварию на похищенной машине. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Пограничном округе Приморья местаня жительница вызвала полицию и сообщила об угоне своей машины марки Nissan Primera. По ее словам, автомобиль похитили с придомовой территории.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, полицейские выехали по вызову и недалеко от места преступления увидели похищенную легковушку в кювете, а рядом с ней ее хозяйку. Женщина рассказала, что из окна не увидела свое авто во дворе, поэтому выбежала во двор.

На ее глазах машина съехала с дороги, а из салона выскочили двое парней. Пострадавшая вызвала полицию и описала приметы подозреваемых. Примечательно, что вскоре они сами вернулись к автомобилю и сознались в угоне.

Стражи порядка доставили их в отделение для разбирательства. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

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