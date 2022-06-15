Школа во Врангеле реализовала социальный проект на грант от Фонда «Восточный Порт»

Фото: АО «Восточный Порт»

Ученики и учителя средней школы №20 поселка Врангель, выигравшие волонтерский грант от Фонда «Восточный Порт», воплотили в жизнь собственные социальные проекты «Дорожный городок ПДД» и «Стена».

В конце 2021 года СОШ №20 стала победителем конкурса проектов «Сделаем Врангель лучше», организованного Фондом «Восточный Порт» среди трех школ микрорайона в рамках реализации программы социального развития «Волонтеры». По итогам народного голосования учебное заведение набрало наибольшее количество голосов. Конкурс «Сделаем Врангель лучше» проводился Фондом впервые с целью отбора школьных проектов для создания комфортной городской среды на территории микрорайона, а также поддержки социальных и экологических инициатив молодежи Врангеля.

На средства гранта Фонда «Восточный Порт» в текущем году все было сделано для того, чтобы школьники изучали Правила дорожного движения в условиях, приближенных к настоящим. На асфальте пришкольной территории СОШ №20 появилась дорожная разметка, «зебры», дорожные знаки и пешеходный светофор, а «транспортными потоками» в игровой форме управляют самые юные регулировщики с жезлами и в униформе ДПС.

Фото: АО «Восточный Порт»

Кроме того, учащиеся всех классов школы №20 раскрасили яркими красками стену из бетонных блоков около учебного заведения. Импровизированное панно изображает сценки и эпизоды из школьной жизни, символы Приморского края, представителей растительного и животного мира, обитающих в тайге и дальневосточных морях. Творческая деятельность ребят потребовала большого количества и цветового разнообразия водостойкой краски – прибрести ее 20-й школе помог Фонд «Восточный Порт».

Фото: АО «Восточный Порт»

– Педагоги вели кураторство, помогали своим подопечным с оформлением заявок и других документов. Важно отметить, что все инициативы непосредственно исходили только от учащихся школ. Это было нашим четким требованием к участникам конкурса, – подчеркнул вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта.

Стоит отметить, что в 2022 году не останутся без поддержки Фонда проекты «Решаем проблему вместе» и «Солдат войны» школ Врангеля №19 и №18. По итогам голосования на конкурсе «Сделаем Врангель лучше» они заняли 2-3 места, но решением оргкомитета проекты будут финансово поддержаны в течение текущего года, учитывая их высокую социальную значимость.

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