Новая подпорная стена появится на Русской во Владивостоке

Стену возведут в конце лета. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке рядом с домом № 57 на улице Русской возведут подпорную стену взамен старой, изношенной конструкции. Для прочности ее выполнят из железобетонных блоков. Как поделились специалисты администрации города, длина стены составит почти 100 метров, а высота – 1,8 метра.

– Ранее мы определили подрядную организацию, которая займется комплексным ремонтом дороги, ведущей от остановки «Клиническая больница» до Приморского краевого онкологического диспансера (Русская, 63а). Также было принято решение сразу же отремонтировать и подпорную стену в районе дома № 57. Мы подготовили всю необходимую документацию и объявили открытый аукцион на поиск компании для ремонта подпорной стены, – отметили в городском управлении дорог.

Прежде чем возвести стену, строители укрепят откос, смонтируют саму конструкцию, сделают поперечный дренаж и проведут благоустройство. Работы планируется завершить к концу августа, а в сентябре уложат новый асфальт на дороге к онкодиспансеру.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в этом году комплексный ремонт пройдет по 30 адресам. Речь идет об асфальтировании, при необходимости замене лестниц, подпорных стен, инженерных коммуникаций, благоустройстве проездов, пешеходных зон и прилегающих территорий. Еще на более чем 100 объектах намечен локальный ремонт. Сейчас сдорожники работают на Лазо, Иртышской, Калинина, Давыдова, Вязовой, 3-й Поселковой и по другим адресам. Кипят работы и в самом центре приморской столицы, на Адмирала Фокина специалисты прокладываю новую сеть ливневой канализации, ремонтируют дорожное покрытие и тротуары.

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