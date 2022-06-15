Москва оплатит дальневосточным ТОРам газ и свет

Ранее Трутнев анонсировал трансграничные ТОРы. Из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Регионы Дальнего Востока могут рассчитывать на дополнительные деньги от федеральных властей. Субсидию получат инвестпроекты для строительства инфрастуктуры на территориях опережающего развития, необходимой для резидентов. Речь идет о качественном энергообеспечении, проведении газопроводов.

Как уточнили в пресс-службе полпреда ДФО Юрия Трутнева, деньги пойдут и на субсидирование процентной ставки. Резиденты ТОР таким образом смогут сдержать цены на выпускную продукцию.

– Размер субсидии составляет половину ключевой ставки Банка России плюс два процента годовых. На данный момент этот размер составляет 7,5% годовых. На эти цели выделено 25 млрд рублей.

Получателями льгот станут 11 ТОРов, в Приморье сети газоснабжения появятся в ТОР «Михайловский», в ТОР «Надеждинская» обустроят дороги, в ТОР «Находка» – смонтируют инженерные коммуникации. В январе 16 территорий уже получили 5,6 миллиарда рублей.

Как ранее писала «КП», Юрий Трутнев намерен создать на Дальнем Востоке трансграничные ТОРы.

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