В Приморье загорелось здание детского сада, эвакуировали 115 детей

Загорелась проводка. Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье пожарные справились с возгоранием проводки в одном из детских садов Уссурийска на Ленинградской. Специалисты прибыли уже через 3 минуты, в 9:27 по местному времени, в среду, 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Самостоятельную эвакуацию провели сотрудники садика: всего вышли 139 человек, 115 из них – дети. Задымление зафиксировали на втором этаже здания, воспитатели и технические работники смогли сами потушить очаг открытого огня.

Электрическая проводка выгорела на площади в 0,2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, ущерб еще предстоит оценить. Выехали на тушение 2 единицы техники и десять специалистов МЧС.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о масштабном возгорании в складе на Камчатке.

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