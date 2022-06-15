В Приморье загорелось здание детского сада, эвакуировали 115 детей

Загорелась проводка. Иллюстрация из архива КП.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Приморье пожарные справились с возгоранием проводки в одном из детских садов Уссурийска на Ленинградской. Специалисты прибыли уже через 3 минуты, в 9:27 по местному времени, в среду, 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Самостоятельную эвакуацию провели сотрудники садика: всего вышли 139 человек, 115 из них – дети. Задымление зафиксировали на втором этаже здания, воспитатели и технические работники смогли сами потушить очаг открытого огня.
Электрическая проводка выгорела на площади в 0,2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, ущерб еще предстоит оценить. Выехали на тушение 2 единицы техники и десять специалистов МЧС.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о масштабном возгорании в складе на Камчатке.
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