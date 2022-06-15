1500 школьников Владивостока вошли в ремонтные бригады

За трудовую деятельность ребятам заплатят. Фото: управление по работе с муниципальными учреждениями образования.

Лето – пора отпусков и школьных каникул, однако даже во время отдыха можно найти время для трудовой деятельности. Многие ребята из Владивостока решили поступить именно так. 1500 школьников этим летом поработают в ремонтных бригадах. Первая смена стартовала 10 июня, а завершится она 24 июня.

По информации управления образования краевой столицы, школьники от 14 лет будут работать по 4 часа в день, с понедельника по пятницу. Трудится им предстоит 10 дней. За это время ребятам предстоит помочь с подготовкой школ к новому учебному году и наведением порядка на территории учебных заведений.

Важно отметить, что трудиться юные жители приморской столицы будут официально и не бесплатно. Как рассказали «КП-Владивосток» специалисты пресс-службы администрации города, за всю трудовую смену подросткам заплатят около 4000 рублей. Помимо этого, каждый получит надбавку 857 рублей от центра занятости населения.

– Прежде чем устроить ребят в ремонтные бригады, школы до 20 мая размещали объявления о наборе рабочих. До старта смен ребята самостоятельно готовили пакет документов через сайт «Госуслуги» и в бумажном виде. Это необходимо, чтобы подростки помимо основной зарплаты получили дополнительную выплату от центра занятости, – поделилась начальник отдела дополнительного образования Анна Кашицына.

В июне в работе задействовано 768 школьников. Во второй смене – в июле, трудиться будут 432 человека, а в августе 300 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.