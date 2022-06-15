Оперативники ликвидировали подпольный игровой клуб во Владивостоке

Во Владивостоке полицейские накрыли подпольный игровой клуб. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стражи порядка задержали жительницу Владивостока, которая организовала подпольный игровой клуб, где проводились азартные игры. Оперативники во время обыска изъяли различное оборудование и завели уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, 29-летняя женщина решила обойти закон и создала в нежилом помещении на Народном проспекте подпольный игровой клуб. Когда силовики узнали о его существовании, то нагрянули туда с проверкой.

Во время обыска полицейские изъяли системные блоки, компьютерную технику и деньги. За незаконную организацию и проведение азартных игр следователи завели уголовное дело по статье 171.2 УК РФ. За создание подпольного казино жительнице Владивостока грозит штраф до 500 тысяч рублей или до двух лет заключения.

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